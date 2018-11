«Bohemian Rhapsody» – rohkelt head muusikat, napilt sisu

Queen on fenomen, kes on osanud end ka pärast solist Freddie Mercury surma 1991. aastal erakordselt hästi müüa. Kuigi ühe ajaloo kuulsaima rokkbändi viimane plaat jääb aastasse 1995 – selle tarbeks kasutati Mercury viimaseid stuudiosalvestisi –, on legend elanud edasi parimate palade kogumikes, dokumentaalfilmides, kaverites, reklaamides ja muusikalides. Ka täispikk mängufilm, bändi ühe kuulsama pala järgi nimetatud «Bohemian Rhapsody» on olnud tootmises juba 2010. aastast saadik.