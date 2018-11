Ka orkester võib protestida

Niisamuti võib iseloomustada René Eespere uudisteost «Augustus», mis põhineb Hermann Hesse samanimelisel muinasjutul. Nagu muinasjutud ikka, räägib ka see väga lihtsalt ja selgelt inimtunnetest: rõõmust ning kurbusest, armastusest ja vihkamisest. Oma äärmuslike võrdluste tõttu on muinasjuttude näol tegu kõigile üheselt mõistetava žanriga. Vaevalt keegi «Tuhkatriinut» lugedes kurjale võõrasemale palavalt kaasa elas. Teine hea omadus selliste juttude juures on õnnelik lõpp, mis pole aga lihtsalt tore kulminatsioon, vaid killuke elutarkust. Tuletades meelde elutõdesid, mida iga päev kipume unustama.