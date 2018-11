Eestis on seni lavastatud neli Florian Zelleri näitemängu, ent nendegi põhjal tekib mulje, et kirjanik kujub üht suuremat püünisvõrku, kus mustrid korduvad – just nimelt kujub, see sõna jäi silma Tammsaare romaanist «Elu ja armastus» ja seostub kujutelmadega.