See on esimene raamat selles 100-aastasele Eesti Vabariigile pühendatud teoste sarjas, mille soetasin kodusesse raamatukokku. Põhiliselt selleks, et uurida, kuidas suudab raamatu autor minu arust kujutletava paari tuhande leheküljelise materjali suruda läbi nõelasilma paarisajale leheküljele, millest on näpistatud veel 15 lehekülge hästi kirjutatud kohustuslikule eelmängule aegade hämarusest kuni vaadeldava ajani.