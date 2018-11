Marta Pulk on lavastanud Eesti ühiskonna miniportree ja teinud seda vaat et geniaalsel viisil – järjekorramotiivi kaudu.

Kes on oma ja kes võõras? Küsimus, mille nimel on mõõku, hiljem püsse paugutatud. Traditsiooniliselt on «võõras» tähistanud kedagi teisest kultuuriruumist – kedagi, kes ei kuulu «meie» hulka. Aastasadu kestnud vaenukirved ei ole maha matetud. Ent võõraid on märksa enam. Täna võib saada võõraks tembeldatud igaüks. Teisitimõtleja on võõras. Võõras võib olla ka iseendaga. Ehk on ka maailm võõraks jäänud?