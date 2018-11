Jah, tõepoolest, Matjuse raamatukirg on vana, see ulatub tagasi lapsepõlve, nagu annab aimu kogumiku kõige vanem tekst, 1953. aastal ajalehes Säde ilmunud kaastöö. «Minu lemmiktegevuseks on huvitavate ning kasulikkude raamatute lugemine,» teatab 5. klassi õpilane Matjus oma esimese trükiproovi avalauses (lk 17). Tundub, et selle tunnistuse tähe all ongi kulgenud kogu tema elu, raamatute lugemisele on vaid lisandunud nende kogumine.