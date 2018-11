Raamat kui seninägematu imepuu

Marko Pomerants on kirjutanud hämmastavalt uuendusliku raamatu – teose, millel pole žanri, see tähendab, et selle teose žanri ei leia tuntud terminite hulgast. See on nagu poogitud puu, mille ühel oksal kasvavad õunad, teisel pähklid, kolmandal mandariinid ja neljandal porgandid; puu, mille tüve katab tammekoor ja mille ladvatippu on kinnitatud täheke nagu jõulupuu otsa. Ja nagu tark lugeja ise juba aru saab, on kõik need eri okste viljad väga kasulik kraam igale, kel maitsemeel terve on.