Wilson kuulis, et tudengeid huvitab sellelt laul «The Sound of Silence», Wilsoni arvates oli see aga liiga pehme. Ta tõi stuudiosse Dylani muusikud, kruttis bassi, kitarri ja trummid paksuks ning viis singli igasse kolledžijaama. Paulile ja Artiele rääkis alles siis, kui lugu oli väljas.