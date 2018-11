Filmiarvustus «Bohemian Rhapsody»: võimsad lood, skemaatiline lugu

Queeni filmilugu «Bohemian Rhapsodys» klišeelik ja skemaatiline, kuid mis tähtsust sel on. See on film, kus on tähtis, et Queeni muusika kõlaks jõuliselt, võimsalt ja eredalt, nagu see kõlas bändi hiilgeajal. Ja seda on filmitegijad saavutanud.