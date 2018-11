Tjuun In tähistab peoga oma sünnipäeva

Pola & Bryson on nn uue generatsiooni produtsent-duo, kes avaldasid oma esimese singli 2015. aastal enda plaadifirma Soulvent Records alt. 2016. aastal ilmus juba nende esimene album «This Time Last Year» tänu millele võitsid nad ka samal aastal D & B Arena Awardsil Parim uus produtsent (Best Newcomer Producers) ja Parim uus plaadifirma (Best new label) auhinnad. Järgmisel aastal sõlmisid Pola & Bryson lepingu Shogun Audio plaadifirmaga ning selle aasta augustis ilmus duolt teine kauamängiv «Lost In Thought».