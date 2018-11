Suurejooneline. Enneolematu. Ainulaadne. Silmapaistev. Efektne. Need on vaid mõned paljudest julgetest kiidusõnadest, mis MyHits Awardsi eel välja paisati. Lubati vägevat auhinnagalat, põnevaid etteasteid, vapustavaid lavalahendusi, mida siinmail varem nähtud pole. Üritust, mida kunagi toimunud pole, on lihtne haipida. Ootustele vastata on aga tükk maad keerulisem.