Iga arhiiv sisaldab muu hulgas ka iseenese lõppu

Ka 13. Balti triennaali kolmas (ja viimane) peatükk on üles ehitatud natuke teisiti kui eelmised. Seekordne näitus koosneb ühest järjepidevast ja sümboolselt laetud keskkonnast ning selle sisse (või ümber) paigutatud esemetest, tähendustest, sündmustest ja mälestustest. Ühekorraga muuseum ja unenägu, selle ruumi sisemus paikneb alati kusagil eemal. See on labürint, mida kummitavad teised labürindid. Samal ajal salajane ning radikaalselt avatud, vaba ja peidetud – kogu 13. Balti triennaal on nüüd korraga arhiiv, mille keskpunkt liigub alati sinu poole ja mille ümbermõõt on kättesaamatu.