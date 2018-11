Pianist Age Juurikas ja kultuuriteadlane Linnar Priimägi koos laval

Enrique Granadose klaveritsükkel «Goyescas» on ülimalt poeetiline Francisco Goya maalidest inspireeritud muusikaline teekond, mis kirjeldab inimese elu läbi armastuse ja surma prisma. Kuigi tegemist on ühe klaverirepertuaari tippteosega, ei kuule seda tervikuna sageli. Põhjuseid on pianist Age Juurika sõnul mitmeid. «See poeetiline ja semiootiline materjal küsib esitamiseks sobilikku esteetilist ning intiimset keskkonda, teatavat eraldatust ja õhku seoste tekkimiseks, head klaverit ja esitajalt virtuoosset pianism,» on Juurikas kindel. Sellest johtuvalt tundus sobivaim ruum Tallinnas kava esitamiseks Mustpeade maja Valge saal, mis tänu vanalinna paksudele müüridele ja kaunile interjöörile loob vajaliku atmosfääri. Lisaväärtuseks on väga hea Steinway klaver.