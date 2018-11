Eesti film linastub Liibanoni mainekal lühifilmifestivalil

Nafta Films poolt toodetud film on režissöör Evar Anvelti debüütfilm. “Hea karjane” on filmitud Liibanonis ja inspireeritud Eesti ratturite röövimise loost, kuid vaatleb seda teise nurga alt. Filmi produtsendi Esko Ripsi sõnul on Liibanonis filmi linastumine eriti väärtuslik. "Evar Anveltiga on plaanis arendada jalgratturite Liibanoni pantvangidraama täispika filmi versioon, mistõttu igakülgne tähelepanu on kasuks võimalikule koostööle," ütles Rips.

Ibrahim on lihtne, heasüdamlik mees, kelle peamiseks sissetulekuallikaks on lambakasvatus. Ta elab koos oma perega Lähis-Ida mägedes. Paar viimast aastat on olnud erakordselt viletsad – tema karja on tabanud haigused ning mitmed loomad on hukkunud. Tundub, et sellele hädale ei paistagi lõppu. Ühel päeval helistab Ibrahimile tema noorem vend Omar. Too küsib muretul häälel luba, et kasutada nende isa farmi ääres paiknevat abihoonet millegi jaoks, millest Ibrahim midagi kuulda ei taha…