Martin Alguse uus tekst tuleb reedel välja nii romaani kui ka teatrilavastuse kujul

Ilmunud on Martin Alguse tõsielusündmustest inspireeritud romaan «Midagi tõelist», milles põimuvad ootamatul moel kahe eesti mehe saatused. Raamatu esitlus toimub 9. novembril kell 17 Tasku keskuse Rahva Raamatu kaupluses. Autoriga vestleb Andres Noormets. Raamatu on toimetanud Marika Mikli ja kujundanud Kaarel Grepp. Raamatuesitlusele järgneb Martin Alguse draama «Midagi tõelist» esietendus Sadamateatris. Teose on lavastanud Andres Noormets, mängivad Riho Kütsar ja Veiko Porkanen.