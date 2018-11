Sinu kureeritava festivali nimi on Hullunud Tartu. Kust selline nimi? On see meditsiiniline diagnoos, utoopiline ideaal, apokalüptiline tulevikuvisioon või midagi neljandat?

Tõsi on, et festivali ajal olen kandnud arstikitlit, aga see on olnud rohkem sõbralik enese tögamine. Ei Hullunud Tartu ega ka selle satelliit Hullunud Tallinn, mis toimub igal aastal kirjandusfestivali HeadRead raames, viita oma nimes tegelikult millelegi meditsiinilisele. Minu jaoks on esmatähtis hoopis sõna «hulluma» emotsionaalne tähendus: hulluda saab üksnes tugev, kuid tundlik inimene. Tõesti ilus on ju, kui üks inimene on teise järele hull, püüdleb tema poole lausa hullunult...