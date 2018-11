Tommy Cash annab välja kauaoodatud debüütalbumi

Ülemaailmselt tuntud visuaalkunstnik ning muusik Tommy Cash annab 30. novembril välja kauaoodatud debüütalbumi «¥€$». Oma esikalbumil teeb Tommy koostööd maailmanimedega nagu Boys Noize, kes on muuhulgas produtseerinud armastatud A$AP Rockyle. Samuti teevad kaasa Amnesia Scanner, A. G. Cook ja Danny L Harle. Ühtlasi lubab muusik, et albumi feature listis on oodata ülipõnevaid nimesid.