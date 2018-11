Üheksast viieni on ju selge. Sinna vahele jäävad 9,10, Poiss, Emand, Kuningas, Äss, 2, 3, 4, 5. Mis siin ikka nii väga salapärast on? Mõni võib ju ka mõelda, et tööpäev on üheksast viieni või nii. Algselt pidime kirjutama üheksast viieni nii: 9–5. Korraga saime aru, et keegi võib jälle mõista, et see on üheksa miinus viis. Inimene on keeruline olend, mõtleb, nagu ise tahab.