Kui Konrad Mägi pani oma esimesed tööd välja, siis sai maaler, klaassepp või tisler pärast tublit töönädalat endale ühe tema maastikumaali lubada − täna peaks ta selleks töötama umbes neli aastat ning seda tingimusel, et ta ei söö ega joo sel ajal midagi, rääkimata uutest riietest või kinopiletist. Kunst on kättesaamatu.

Või kui ta juhtumisi on ka kättesaadav (näiteks oled tuttav mõne kunstnike liidu veteranliikmega või ka noore tärkava andega, kes lahkesti on nõus oma kunsti lihtsalt jagama, nii nagu jagatakse saiaviilu või sõiduteenust), siis ei pruugi sa kunsti lihtsalt tahta.

Sa võid eelistada oma seinte peal hoopis fotosid oma suguvõsast, sest milline emotsioonide ning mälestuste kaskaad vaatab vastu igast kaadrist, igast silmavaatest, igast jäädvustatud õnnehetkest (kuna vaevalt sa soovid seinale panna fotosid elu tumedamast poolest, näiteks matusepilte või kaadreid närtsivast koduaiast).

Sa võid tahta näha oma seintel hoopis maakaarte (unistused! utoopiad! unelmad!), Eesti jalgpallikoondise memorabiiliat (tõsi, need võivad tõesti meelde tuua ka elu tumedama poole) või lemmiklaulja postrit.

Või sa võid tahta hoida oma seinu ka puhtana. Esteetilistel, ideoloogilistel või filosoofilistel kaalutlustel võib iga inimene soovida, et tema kodu seinad oleksid täidetud tühjuse, eimiski, loobumise, taandumise, puhtusega. Mis saab selle vastu olla? Mis saab üleüldse millegi vastu olla?

Seriaali «PANK» kolmandas episoodis võis vaataja näha mitmel korral inimeste seintel (sest just seinad on need kohad, kus inimene hoiab enda jaoks midagi olulist, mitte kunagi laes või põrandal, rääkimata kapitagustest) mitte kunstiteoseid, vaid midagi muud.

Nii näiteks sammus Nordpangast tulnud Mati koos oma uute kolleegidega Kodupangas pika autahvli ees. Terve pikk pruun sein oli kaetud tekstiiliga üle tõmmatud puitlaastplaadiga, millele olid fotonurkade ning nähtamatute kleebiste abil kinnitatud inimeste fotod.

Säärane rituaal − teha inimesest tõmmis ning riputada see seinale − märgib lugupidamist, austusavaldust, aga ühtlasi ka liikumist sotsiaalses hierarhias natuke ülespoole. Kui sinust ei oleks kujutist puitlaastplaadil, siis ei oleks sa ka eriti oluline − aga sinust on.

Autahvel. Paremal üleval keegi Friedrich N. Ietzsche (välisnõustaja). FOTO: Kaader seriaalist «PANK»

Tähendusrikas on siinjuures märgata muidugi mitte aluspinna materjalivalikut, vaid seda, et sotsiaalses hierarhias tõusmiseks on vaja õiget konteksti ning kindlasti fotot, pilti, kujutist. Õige konteksti annab kusagil üleval kumav kiri «Autahvel», mis viitab meile, et siia pannakse ainult nende näod, kes väärivad teiste lugupidamist, kuid eraldi küsimus see, miks vajatakse siinjuures kindlasti fotot.

Miks mitte lihtsalt nimi? Või kui nime mainimine on liiga mage, siis miks ei võiks kolleegid anda tööka semu kohta mõned kirjeldused ja miks ei võiks koosneda autahvel nimedest ja lühiiseloomustustest? Miks on sotsiaalse tõusu garant just nimelt pilt?