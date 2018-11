PÖFFi elutööauhinna saab Liv Ullmann

PÖFFi juhi Tiina Loki sõnul on Liv Ullmanni elutöö seotud Põhjamaade filmikultuuri esindamise ja tutvustamisega, mida ta on suurepäraselt teinud nii näitleja ja režissööri, aga ka naisena. «Ta on tugev isiksus, kes võiks olla eeskujuks paljudele: ajal, kui Ullmann filmimaailmas läbi lõi, ei tuntud veel sookvoote – kõik sõltus professionaalsusest ja isiksuse renessanslikust diapasoonist,» ütles ta. Liv Ullmanni elutööle, aga ka Ingmar Bergmani sajandale sünniaastapäevale on PÖFFi programmis pühendatud filmi «Sügissonaat» erilinastus.