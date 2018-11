Selle filmi kreedo on kindlasti «less is more». Film võngub samas rütmis Tõnu Kõrvitsa muusikaga – ta pole pretensioonikas ega trügi esile, kuid ehitab pesa vaataja psühholoogilistesse salasoppidesse, tõustes aeg-ajalt sealt pinnale ja tekitades seoseid, mõtteid jne. Nagu ütleb filmis spordiarst Gunnar Männik, see on muusika, mida ei pea otsima, aga mis tuleb sinu sisse ja teeb seest soojaks.