Martidest enne ja nüüd

Lakkamatus vihmas ja lõputus poris, vinguvas tuules või paksus vaikuse udusumus olles on selge, et nüüd on see käes – aasta kaheks jaotumise periood, määratlemata pikem ajavahemik mihklipäevast kohati pea jõuludeni, kus ringi rändavad hingesandid, tulevad mardid, kadrid, jõulusandid. Loodus on pööranud end unele, hääbumisele, taimekasv pidurdunud, päevad muutunud üha pimedamaks. Meie elu hakkab ühes või teises tegemises sõltuma valgusest või selle puudumisest – rohkem kui enne. Mihklipäevast peale on alanud tee aasta kõige pimedama aja poole, 1. november on piiripunkt aasta jaotumisel kaheks, talviseks ja suviseks ajaks.