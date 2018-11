Linnuse luurajad

Endine sõjasulane Markus sunnitakse lahkuma teenistusest Vastseliina linnuses (seesama, mille varemetes praegugi hulkuda saab) ning ta on teel Tartusse, et uut teenistust leida. Otsides Kirumpääl öömaja, kuuleb ta, et üks tema relvavend on kummalistel asjaoludel surma saanud. Taplustes karastunud mees, lihtsakoeline, kuid õrnatundeline, otsustab paigale jääda ja sõbra surma eest kätte maksma. Raamatu lõpus on Kirumpää kaart ja mõned olulised aastaarvud. See on eriti kiiduväärt!