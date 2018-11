Raamatu kaanepilt ütleb, et tegemist võiks olla loomamuinasjuttudega, esmalt hakkavad silma kaamel ja kaelkirjak. Niisiis eksootilised elajajutud. Pöidlaga sirdi kiirsirvides hakkab silma, et mets on parasvöötmeline ja seal askeldavad ka meiemaised loomad, putukad ning kalad. Seega segane lugu. Olgu kohe öeldud, et raamat näeb välja ilus kui ime. Regina Lukk-Toompere on tööle asudes kõik oma erksad värvid karpi kogunud, karbi kappi pannud, kapiukse lukku keeranud ja võtme merre visanud. Selle vähese ja vaoshoituga on ta loonud dekoratiivse, samas tõepärase, värvinapi, aga toonirohke pildimaailma.