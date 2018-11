Päris klassika see lugu siiski pole. Disney filmimehed on Ernst Theodor Amadeus Hoffmanni jõulumuinasjutust «Pähklipureja ja hiirekuningas» ning Pjotr Tšaikovski samanimelise balleti muusikast võtnud vaid killud ning põiminud need osavalt peaaegu et uueks muinaslooks. Mõistagi ei saa nad ilma Pähklipureja, balletinumbrite ja muusikaajaloo ühe ilusama valsi, «Lillede valsita», kuid põhiliselt koondub kõik hiljuti ema kaotanud tüdruku Clara iseenda otsimise rännakule, mis on algusest lõpuni vaid jõuluõhtul võimalikku maagiat täis.