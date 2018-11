Draakoni galeriis saab näha Mari Volensi uut näitust

«Vaikne pöörd» on kogu galeriiruumi hõlmav installatsioon. Terviku loomiseks kasutab kunstnik nii heli, valgust ja värvi, kui ka liikuvaid objekte. Ometi on meediumite küllusest hoolimata tulemuseks hillitsetud seisundisse juhatav ruum.

Kunstniku sõnul on teos liigsest välisest stimulatsioonist ja vajadusest selle eest varjuda. Sisemisest lülitusest endaga olemise ja teisega hakkama saamise vahel. Hetkest, kui sa istud üksi pimedas toas, vaadates välja, ning siis tule süttides ise teistele nähtavaks muutud. Vajadusest end kaitsta ja võimalusest usaldada. See on piir sisemise mõtte- ja kujutlusmaailma ning välise keskkonna vahel.