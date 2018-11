EKKM'is saab näha Ingel Vaikla esimest isikunäitust

Oma töödes vaatleb Vaikla arhitektuuri, filmi ja mälu omavahelisi suhteid ning rõhutab aja möödumist, mis neid kolme mõistet nii seob kui ka eraldab. Nähtamatu pingena on Vaikla loomingus tugevalt kohal aeg, mille loodud ruumilisi ja sotsiaalseid distantse ta oma filmide tegelaste abil analüüsib.

Filmitegija ja visuaalkunstnikuna huvitavad Vaiklat aktiivsed ja passiivsed vaatamise viisid. Kui kinosaalis on nii filmi kestus ja narratiiv kui ka vaatajate paiknemine ekraani suhtes ette määratud, siis galeriiruumis on vaatajal need eeldused võimalik seljatada ja võtta vastu näituse pakutud kinematograafilised ja ainelised tõkestused ja kahtlused.

Ingel Vaikla on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia fotograafiaosakonna (BA 2015) ning Genti Kuningliku Kunstiakadeemia filmiosakonna (MA 2017). Praegu osaleb ta HISKi residentuuriprogrammis Gentis. Oma loomingus uurib ta arhitektuuri ja selle kasutajate omavahelist suhet ning arhitektuuri kujutamist kaamerapõhistes meediumites. Tema filme «Majavalvur» (2015) ja «Roosenberg» (2017) on näidatud rahvusvaheliselt nii rühmanäitustel kui ka filmifestivalidel. Lisaks on Vaikla kureerinud mitmeid kunsti- ja eksperimentaalfilmide programme.