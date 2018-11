«Võta või jäta» võitis kahe päevaga kolm festivaliauhinda

«Võta või jäta» on praeguseks osalenud Varssavi, Luxemburgi, Hollandi ja Prantsusmaa filmifestivalidel, novembri lõpus ootab filmi osalemine Euroopa ühel vanimal - Mannheim-Heidelbergi filmifestivalil Saksamaal. Põhja-Ameerika esilinastus leiab aset 3. detsembril AFI (American Film Institute) filmifestivalil Washington DC-s.

«Kahe suure, kuid üsna erineva filmikultuuriga riigi festivalide auhinnad annavad kinnitust, et Liina on oma filmiga tabanud midagi aktuaalset ja universaalset, mis kõnetab väga erinevaid vaatajaid,» ütles filmi produtsent Ivo Felt.

«Võta või jätat» on endiselt võimalik vaadata ka Eesti kinode ekraanidel. Film on ametlik võõrkeelse Oscari kandidaat, mis on praeguseks Eesti kinodes kogunud üle 56 000 vaataja. Film «Võta või jäta» kuulub Eesti Vabariik 100 filmiprogrammi. Kokku valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari.