Selgusid Betti Alveri kirjanduspreemia nominendid

Žürii kõneisiku Joosep Susi sõnul joonistus tänavuste esikteoste piires välja selge erinevus luule ja proosa vahel: «Proosa on ühiskondlike tendentside, probleemkohtade osas oluliselt reaktsioonilisem ja hoiakulisem: mitmetes tekstides üritati visandada näiteks eri tulevikustsenaariume ja selle kaudu anda kas irooniline või kriitiline hinnang olevikule. Luules seevastu on märgata, et autorite seas kerkib esile olemuslikult täiesti erinevaid püüdlusi ja arusaamu, missugune võiks kvaliteetne poeetiline tekst ülepea välja näha. Sisemist mitmekesisust ühendab luules aga teatav naasmistaotlus traditsioonilisema lüürilise luulekeele juurde ja seda nii kujunditiheduse, staatilise pildilisuse kui ka vormikatsetuste toel.»