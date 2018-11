EKA sisearhitektuuritudengid ehitavad Vilniuses maaalust sauna

Tudengeid Vilniuses juhendava EKA sisearhitektuuri osakonna juhataja Hannes Praksi sõnul on töötoa eesmärk eksperimenteerida Eestile omase tüpoloogia – saunaga, jõudes mõne päeva jooksul ideest toimiva prototüübini. «Saunaruumi loomine esitab sisearhitektidele ja ruumidisaineritele mitmeid väljakutseid: lisaks tavapärasele inseneeriale ja baasfunktsionaalsusele peab korralikult toimiv saun arvestama ka ehitusfüüsika ja ergonoomikaga. Seetõttu peame EKA sisearhitektuuri osakonnas sauna oivaliseks õppeülesandeks – Vilniuse kunstiakadeemia tuli meie ideega kiiresti kaasa. Väga vana ja põhjamaadele omase ehitisetüübina on saunal oluline roll ka arhitektuuriajaloolise näitena. Töötoa nelja intensiivse päeva jooksul valmiva sauna põhiliseks materjaliks on puit, mis on kombineeritud Vilniuse Kunstiakadeemia kõrval olevate betoonmüüridega,» selgitas Praks.