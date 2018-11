Tegevuse lõpetava NO99 teatri nõukogu jätkab tööd

Kultuuriminister Indrek Saar pikendas Teater NO99 nõukogu liikme Raido Roopi volitusi veel kolmeks aastaks alates 19. novembrist. «Kuna sihtasutus ei ole ju likvideeritud ja nõukogu peab töötama, on järelikult mõistlik sel aastal lõppevate nõukogu liikmete volitusi pikendada,» rääkis kultuuriministeeriumi pressiesindaja Meelis Kompus BNSile.

«Võimaliku otsuse sihtasutuse tegevuse lõpetamiseks – kui selleni üldse jõutakse, et see on õige lahendus – saab teha vabariigi valitsus. Sihtasutuse lõpetamine võib seadusest tulenevate tähtaegade tõttu kesta kuus kuud,» lisas Kompus.