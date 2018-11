ERSO jätkab juubeliaastal «Kasvan koos muusikaga» lastekontsertidega

«Juubeliaastal ootame Estonia kontserdisaali pisikesi muusikasõpru, et üheskoos avastada põnevat orkestrimuusikamaailma,» sõnas ERSO juhatuse liige Kristjan Hallik. «See on kontsert, kus emad-isad ei pea nõudma lapselt sajaprotsendilist vaikust, kuid iga aastaga peaksime astuma väikese sammukese edasi teadliku muusikakuulamise suunas. Kindlasti saavad mudilased selgeks, milline vahe on keel- ja puhkpillidel ning kuidas need kõlavad,» lisas Hallik.