Estonias avab uksed restoran

Restorani menüü koosneb klassikalisest euroopa köögist. Pakutakse nii mereande, lamba- ja liharoogi kui ka taimetoite ning ka veinikaardi valik on täis parimaid maitseid. Estonia restorani peakokk on Kalvi Sedrik.

«Juhul kui keegi sööb õhtust mõnes teises restoranis, tähendab see vaid seda, et Estonias enam ruumi polnud!» sõnab teatrijuht Aivar Mäe. Ta lisab: «Estonia restorani eripäraks on kella üheteistkümneni avatud köök ja südaööni avatud restoran. Maitsvast õhtueinest ei jää ilma ei hilisel õhtutunnil linnas jalutajad ega ka pärast teatrietendust saabuvad külalised.»