PÖFF näitab Ingmar Bergmani spioonifilmi eesti pagulastest

1950. aastal valminud poliitilises allegoorias «Niisuguseid asju siin ei juhtu» (Sånt händer inte här) keerleb tegevus pagulaste ümber, kes on põgenenud Liquidatzia-nimelise riigi diktatuuri eest Rootsi, kuid satuvad seal endise kodumaa spioonide salasepitsuste ohvriks. Tagamõte oli näidata, et spioonid on kõikjal, ka sellises idüllilises paigas nagu Rootsi.