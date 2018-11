Liv Ullmanni enda sõnul oli ta «Persona» rolliks tegelikult liiga noor. Ometi lummas ta 25-aastaselt miljoneid filmivaatajaid oma debüüdiga, mängides Ingmar Bergmani filmis näitlejannat, kes on otsustanud rääkimise lõpetada. Aastaid hiljem on sellest filmist saanud üks filmiajaloo tüvitekste.

Tänaseks on detsembris 80. sünnipäeva tähistaval Ullmannil filmirolle kokku üle 50, kusjuures enamik neist kuulub maailma filmikunsti varasalve. Lisaks on ta mänginud teatrilavadel. Ullmanni on kaks korda nomineeritud Oscarile ning ta on võitnud lugematul hulgal teisi auhindu, millele lisandub 16. novembril ka selle aasta PÖFFi esimene elutööauhind. Ajasime temaga selle puhul natuke juttu.