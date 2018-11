Ehkki «Klaasi» kirjutamise algtõuge pärineb Läti kultuurkapitali sihtprogrammilt «Rahvusidentiteedi edendamine», pole see õigupoolest oma autorihoiakult eriti patriootlik. Eelkõige luuletaja ja näitekirjanikuna tuntud Inga Gailet (sündinud 1976) huvitab tema proosadebüüdis inimeseks olemine laiemalt – see igihaljas vabaduse, võrdsuse ja vendluse ideaal, mille teostamiseks polnud 1930. aastate lõpu Läti Vabariik just ideaalne koht. Üks teose peategelasi nimetab Lätit «väikeseks veidraks riigiks, mis tahab paista puhas ja lumivalge nagu igiõitsev õunapuu, mis tahab kõik kõlbmatu ja mädase oma aia piiridest võimalikult kaugele maha matta» (lk 88).