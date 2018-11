Lätlane Jānis Joņevs ei tea ega pea 1965. aastast suurt midagi, tema sünnini jäi tollal veel 15 aastat. Joņevs idealiseerib hoopis aastat 1994. Ning laulu ja/või luuletuse asemel kirjutas ta sellel teemal romaani «Jelgava 94» (2013), mis on osutunud märatsevalt populaarseks: Lätis on sellest ilmunud juba seitse trükki, tehtud teatrilavastus ning töös on mängufilm, mis peaks esilinastuma tuleval suvel. 2014. aastal võitis «Jelgava 94» Euroopa Liidu kirjandusauhinna ning on tänaseks tõlgitud vähemalt seitsmesse keelde, sh mullu ka eesti keelde. Ootamatul moel on sellest kujunenud üks läti nüüdisaegse kultuuri visiitkaarte.