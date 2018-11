Naabrist parem

Meie pool kõneldakse, et üks asi olevat küll lätlastel parem kui eestlastel – nimelt naabrid. Sõbralikku aasimist ja omavahelist võrdlust-võistlust tuleb üleaedsetel ikka ette. Tunneme sisimas salarõõmu, kui «meil siin» on midagi rohkem ja paremini kui «neil seal». Tuleb aga kahetsusega tunnistada, et on üks ala, milles Eesti ei saa Lätile ligilähedalegi – see on naabri lasteraamatute tõlkimine ja väljaandmine.