Suve hakul tutvustati mind Riias ühel näituse avamisel Kirill Kobriniga, vene päritolu kultuuriajaloolasega, kes oli äsja Londonist Riiga kolinud. Miks kolitakse ära Londonist, on ilmne – elu seal on väljakannatamatult kalliks läinud. Aga miks kolida Riiga, kui kõik kolivad Berliini? Kobrin ütles, et just sellepärast, et kõik kolivad Berliini, otsustas tema Riia kasuks.