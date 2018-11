«Kaardimaja» viimane hooaeg: rahunege, kurjus jääb meiega

Antikangelasest saab kangelane

Düstoopia ja saatana laps

Ma ei ütleks, et üleöö leebemaks muutunud Claire häirib. Muutus on huvitav. Kogu aeg juurdled, kui palju peaksid teda uskuma. Et Claire’i tuuma näidata, on mängu toodud flashback’​id tema lapsepõlvest ja noorusest (USA stsenaristikaõpikutes soovitatakse veenvuse lisamiseks tegelaskujudele detailne elulugu mõelda, mis siis, et seda kirjutamisel otseselt vaja ei lähe). Mõnus vaatemäng on Claire’iga rivaalitsev frenemy Diane Lane’i kehastuses. Hiilgava rolli teeb Greg Kinnear, kes mõjub hooaja esimeses pooles hirmsamaltki kui Spacey. Tegevustik on ühiskonnakriitiline, tugevalt feministlik (selle puudumist poleks pärast Spacey't andestatud), kohati düstoopiline. Ainult naistest koosnev valitsuskabinet ja seitsmendat episoodi avav suur naiste kongress mõjusid heidutavalt. «Kaardimaja» feminismi varjus hiilib salalikult misogüünia – miks minus üldse kahtlus tekitati, et naiste võim võib päris õudne olla? Oligi see stsenaristide eesmärk? Ausalt öeldes tahan ma nüüd seitsmendat hooaega, sest ma ei saanud aru, mida Claire õieti tahab – hooaja nõrgim lüli on see selge vastuseta jäänud küsimus.