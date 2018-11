Veronika Kivisilla argipäeva pühitsused jõudsid märkmikust kaante vahele

Veronika Kivisilla ise nimetab viie aasta jooksul kirjutatud lugusid argipäeva pühitsusteks. «Kui mõned inimesed ütlevad, et nad peavad päevikut, siis mina pean märkmikut. Ja neid märkmikke on viie aasta jooksul olnud palju. Kui ma kohtan lugu, mis mind kõnetab, on tähtis see kiiresti ja vahetult kirja panna. Suurema osa tekste olen üles kirjutanud tänaval laternaposti all või bussis või rongis. Need on teel olemise lood.»