«Harry Potteri» režissöör külastab Tallinna

PÖFFiga samal ajal, 23.–25. novembril toimub Industry@Tallinn & Baltic Event raames seitsmendat aastat vältav filmimuusika eriprogramm Music Meets Film. Tallinnasse tulevad filmimaailma tunnustatud nimed: režissöör Mike Newell («Neli pulma ja üks matus», «Mona Lisa naeratus», «Harry Potter ja tulepeeker»), helilooja Alexandra Harwood («The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society»), monteerija Paul Tothill («Uhkuse ja eelarvamus», «Lepitus»ning heliloojad Christian Vorländer («Mad Max: Raevu tee») ja Simon Heeger («Step Sisters»).

Tänavune programm pakub heliloojatele, filmirežissööridele, monteerijatele ja filmimuusika huvilistele nii valikut seminare, meistriklasse, tuuri värskelt avatud Arvo Pärdi keskusesse kui filmilinastusi.

Programmi kuraator ja moderaator on muusikatoimetaja ja -produtsent Michael Pärt, kes on sarnaselt oma isale Arvo Pärdile olnud muusikaga tihedalt seotud. Michael on töötanud filmiheli valdkonnas üle 15 aasta ning tema portfooliosse kuulub teiste seas Hollywoodi ühe nõutuma lavastaja Tom Hooperi «Taani tüdruk» (The Danish Girl, 2015), mis kandideeris neljale Oscarile ning tõi Alicia Vikanderile parima naiskõrvalosa auhinna.

BAFTA auhinnaga pärjatud Mike Newell on Christoper Nolani ja David Yatesi kõrval Briti üks tunnustatuimaid režissööre, kes on tuntud filmide «Neli pulma ja üks matus» (1994), «Mona Lisa naeratus» (2003) Julia Robertsiga peaosas ja JK Rowlingu hittsarja neljanda osa ekraniseeringu «Harry Potter ja tulepeeker» (2005) poolest.

Auhinnatud helilooja Alexandra Harwood on loonud muusikat paljudele rahvusvaheliselt tunnustatud filmidele, nende seast Disney/Netflix USA täispikale dokumentaalfilmile "Growing Up Wild" (2016), Dominic Savage’i filmile «The Escape» (2017) ja Mike Newelli filmile «The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society» (2018).

Kuuekordne BAFTA nominent, monteerija Paul Tothill on tuntud Joe Wright’i seitsmele Oscarile kandideerinud ja ühe muusika eest võitnud draama «Lepituse» (Atonement, 2007), «Uhkuse ja eelarvamuse» (Pride & Prejudice, 2005) ja «Hanna» (2011) poolest. «Lepituse» eest tunnustati Paul Tothilli samal aastal San Diego Filmikriitikute Ühingu parima montaaži auhinnaga.

Helilooja Christian Vorländer on õppinud ja töötanud Los Angeleses Hans Zimmeri and Junkie XL käe all. Ta on loonud heli Noam Murro ajaloodraamale «300: Impeeriumi sünd» (300: Rise of an Empire, 2014) ja kolm aastat tagasi maailma kinod vallutanud postapokalüptilisele George Miller’i linateosele «Mad Max: Raevu tee» (Mad Max: Fury Road, 2015).

Helilooja Simon Heeger on loonud heli telefilmile «Sky Christmas-jingle» (2016), David Dinetzi ja Dylan Trussellisi täispikale filmile «Airplane Mode» (2018) ja Charles Stone III filmile «Step Sisters» (2018). Christian ja Simon on ühtlasi Saksamaa ühe edukama muusikatootmisfirma 2WEI Music

Täpsem programm on leitav siit: https://industrytallinn.com/musicmeetsfilm