ERMis mälestatakse etnoloog Ants Viirest konverentsi ja näitustega

Mälestuspäeva konverents Jakob Hurda saalis algusega kell 11 keskendub Viirese teadlaseteele ja pärandile ning mälestusi jagavad Viirese endised kolleegid ja üliõpilased. Konverentsi otseülekannet on võimalik jälgida ERMi Facebooki lehe vahendusel: www.facebook.com/eestirahvamuuseum.

Konverentsil esitletakse ka ERMi 61. aastaraamatut, mis on pühendatud soome-ugri rahvastele. Lisainfo: www.erm.ee/et/news/ilmunud-ermi-61-aastaraamat.

Lisaks avatakse ERMi galeriis (B-sissepääs) Evi Tihemetsa graafikanäitus „Pühendus“, mis on loodud kunstniku kauaaegse abikaasa Ants Viirese mälestuseks. Näitus on tavakülastajatele avatud alates 22. novembrist ning jääb avatuks kuni 7. jaanuarini 2019.

ERMi raamatukogus (A-sissepääs) on 21.–23. novembrini avatud väljapanek «Ants Viirese kirjavara ERMi kogudes» ning ERMi rahvakultuuri nõuandekeskuse ruumis on avatud rahvapärase puukäsitöö konkursi näitus „KÜÜP“. Samuti on muuseumi B-fuajees 2. detsembrini avatud puukäsitöömeistri Meelis Kihulase näitus «Puud ja inimesed. Kummardus Ants Viiresele».