Koaalade maa elektrooniline kaerajaan oli veerand sajandit ajast ees

Unustatud kodumaisele muusikale keskenduv plaadifirma Frotee andis äsja välja Olev Muska kogumikplaadi «Laulik-elektroonik», kuhu on koondatud tema varased katsetused ehk need Eesti-teemalised lood, mis on ilmunud aastatel 1979–1983, st enne debüütalbumit «Old Estonian Waltzes». Peale Frotee kogumiku on Muskal au avada ka värske kogumik «Antipodean Anomalies», millel 70ndate-80ndate pärlid Austraaliast ja Uus-Meremaalt. Mõlemad albumid on melomaanide maailmas omajagu laineid löönud ja Muska nimi pole ilmselt kunagi varem rohkem tuntud olnud.