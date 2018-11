Vaesus polegi rõve

Hirokazu Kore-eda filmi «Poevargad» vaadates tuleb meelde, et jaapanlastel on maailma tajumiseks kultuuriliselt välja arendatud märksa rafineeritum tähenduste arsenal kui lääne inimestel. Kui meie hindame toitu soolaseks, magusaks, kibedaks või mõruks, siis jaapanlastel on veel viies maitse, umami. Kui meie silmis on must lihtsalt must, siis jaapani keeles on vähemalt kaheksa musta varjundeid tähistavat sõna. Eriti meeldib mulle sõna yakenonokarasu: mustem veel kui must.