Soovitused: sel nädalal PÖFFi debüütfilmide põhivõistlusprogrammis

David Victori uurib oma õudussugemetega filmis, milleks kõigeks on valmis ema, kelle tütar vaagub koomas ning on libisemas teisele poole elu ja surma piiri.

17-aastane neiu on rakkes oma vaimse ja füüsilise puudega õe hooldamisega. Millist mõju avaldab see ohverdus tütarlapse isiklikule elule, kas armastus võib muutuda vihkamiseks?

«Pääsemine», Taani, Rootsi, Horvaatia

«Lorik», Armeenia, Venemaa, Šveits, Serbia, Rootsi, Küpros

Mees ülikonnas asetab teatrijuhi lauale rahapaki ning teatab, et teater suletakse. Staažika näitleja Laurence’i ehk Loriku jaoks on see kohutav šokk. Tragikomöödia tänapäeva Armeeniast.

Südantlõhestav draama uurib lapsendamisega seonduvaid absurdsusi ja usalduse küsimust. Lastetu naine nõustub orvuks jäänud poisi üheks saatuslikuks päevaks enda hoole alla võtma, teades, et ajutine kasupoeg peab lastekodusse naasma, sest naise abikaasa loodab eostada ühist last loomulikul teel.

Psühholoogiline draama absurdsest situatsioonist: lapse saanud Ana andmed on kohalikus sünnitusmajas salapärasel kombel kadunud, ehkki naisele kinnitatakse, et tegu on üksnes tehnilise viperusega. Kas vastsündinu on nüüd ametlikult orb?