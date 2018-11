Vana mustvalge film eksootilises rootsi ja eesti keeles tõi ühel päikselisel septembripäeval ootamatult suure rahvahulga MoMa (New Yorgi Museum of Modern Art) piletikassa järjekorda. Levisid kuuldused, et kavas on Ingmar Bergmani ärapõlatud filmi, 1950ndate spioonitrilleri «Sånt händer inte här» ehk «Niisuguseid asju siin ei juhtu» üksikud linastused.