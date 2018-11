Rein Raua romaan on nomineeritud rahvusvahelisele kirjandusauhinnale

Rein Raua romaan «Täiusliku lause surm» («The Death of the Perfect Sentence» Matthew Hyde’i ingliskeelses tõlkes) on nomineeritud International Dublin Literary Awardile, olles üks 39 tõlketeosest 141 nominendi seas. Auhinna shortlist kuulutatakse välja tuleva aasta 4. aprillil, võitja selgub 12. juunil. Preemiaga kaasneb 100 tuhande euro suurune auhinnaraha, millest kuulub tõlketeose puhul veerand tõlkijale.