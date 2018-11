Soovitus: PÖFFi absurdipalad filmigurmaanidele

«Piir» (Režissöör Ali Abbasi; Rootsi ja Taani 2018)

Inetus on tabuteema nii filmis, kui elus. Keskealine tolliametnik Nina on terve elu oma välimust häbenenud. Tööpost viib naise kokku endasarnase mehega. Juhuslik kohtumine annab mõlema üksildase hinge elule uue suuna. Tonaalsuselt on «Piir» kohati närvesööv vaatamine. Samal ajal tuuakse meieni mütoloogiliste elementidega armastus-ja eneseleidmiselugu. Cannes’i filmifestivali kõrvalprogrammi Un Certain Regard võit ütleb nii mõndagi.