Te olete siin ilusasti riides, aga näen, et saalis on kaks elevanti: Kirill Serebrennikov ja Milo Rau. Nii ütles laupäeval oma tänukõnes Poola lavastaja Jan Klata, üks Uue Reaalsuse auhinna laureaatidest Euroopa Teatriauhindadel.

Päev varem oli tema lavastuses «Rahva vaenlane» stseen, kus näitleja küsis saali vaadates: «Kas Kirill Serebrennikov on siin? Ei ole. Nojah, ta jäi koju. Aga kas siin on Milo Rau? Ka ei ole? Selge, siis ta ei saanud tulla.» Nende repliikidega viidati Venemaa skandaalse lavastaja Kirill Serebrennikovi juba poolteist aastat kestnud koduarestile ja faktile, et Euroopa praegu kõige mõjukam lavastaja, Uue Teatraalsuse auhinna laureaat Milo Rau ei saanud Venemaale sõitmiseks õigel ajal viisat.